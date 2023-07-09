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На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве. 12 человек пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком
© ТАСС

"На Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика. Пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Двоих пострадавших направили на госпитализацию, остальным помощь оказывается на месте. После осмотра медиками в больницу направлена также девочка 13 лет. Количество госпитализированных может увеличиться, отметили в экстренных службах.

Движение в районе аварии в сторону центра затруднено.