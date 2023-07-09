Есть пострадавшие: На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком

На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком, сообщает ТАСС.

В автомобильной аварии пострадали 12 человек, двух из них госпитализировали. Остальным травмированным врачи оказывают помощь на месте ДТП. После осмотра в больницу направлена девочка 13 лет.