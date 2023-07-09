$91.69-0.8899.82-0.90

Есть пострадавшие: На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком

На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком, сообщает ТАСС.

Есть пострадавшие: На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком
© ТАСС

В автомобильной аварии пострадали 12 человек, двух из них госпитализировали. Остальным травмированным врачи оказывают помощь на месте ДТП. После осмотра в больницу направлена девочка 13 лет.

Не исключено, что количество госпитализированных может увеличиться. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости