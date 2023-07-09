На Камчатке автомобиль с тремя мужчинами съехал в реку с пирса

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована проверка обстоятельств безвестного исчезновения мужчины на реке Сокол в Карагинском районе. По предварительной информации, ночью 9 июля автомобиль с тремя местными жителями в селе Тымлат съехал с пирса в воду, в результате чего один мужчина 1994 года рождения спасся, тело водителя автотранспортного средства 1990 года рождения обнаружено спустя несколько часов в воде, местонахождение мужчины 1993 года рождения до настоящего времени не установлено, ведутся поиски", - говорится в сообщении.