12 человек пострадали в результате ДТП автобуса и грузовика в Москве
Автобус и грузовик столкнулись в Москве ночью с субботы на воскресенье. Пострадали 12 человек, сообщает ТАCC со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, ДТП произошло на Ленинградском шоссе у дома 112/1.
«Пострадали 12 человек», - сообщил он.
Трех пострадавших направили на госпитализацию, Среди них есть девочка 13 лет. Остальным оказали помощь на месте.
По данным РИА Новости, пострадали 11 человек, 5 госпитализировано.
В полиции сообщили, что ДТП произошло в 00:30 мск. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре человека.
Всего в салоне автобуса в момент ДТП находились 20 человек. Пока неизвестно, был ли автобус рейсовым.
Движение в районе аварии в сторону центра затруднено.
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