12 человек пострадали в результате ДТП автобуса и грузовика в Москве

Автобус и грузовик столкнулись в Москве ночью с субботы на воскресенье. Пострадали 12 человек, сообщает ТАCC со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, ДТП произошло на Ленинградском шоссе у дома 112/1.

«Пострадали 12 человек», - сообщил он.

Трех пострадавших направили на госпитализацию, Среди них есть девочка 13 лет. Остальным оказали помощь на месте.

По данным РИА Новости, пострадали 11 человек, 5 госпитализировано.

В полиции сообщили, что ДТП произошло в 00:30 мск. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре человека.

Всего в салоне автобуса в момент ДТП находились 20 человек. Пока неизвестно, был ли автобус рейсовым.