В Златоусте неизвестные мужчина и женщина вытащили собаку из машины и заставили ее бежать следом за автомобилем, держа на поводке. Об этом рассказали местные жители в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте», которые сняли происшествие на видео.

По словам очевидцев, на улице Грибоедова неизвестные протащили собаку на поводке за машиной Lada. Собака громко скулила, пыталась бежать за автомобилем, неоднократно попадала под колеса и тащилась по асфальту, рассказали местные жители.