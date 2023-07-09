В Санкт-Петербурге пьяный силовик на самокате сбил девушку

Пьяный самокатчик сбил девушку на самокате в Петербурге
В Санкт-Петербурге нетрезвый силовик на самокате столкнулся с девушкой, которая двигалась на другом самокате. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник.
Инцидент произошел во Фрунзенском районе на Бухарестской улице на тротуаре. По данным издания, сейчас 25-летний мужчина находится в отделении полиции, он является сотрудником одного из ведомств силовых структур.
22-летняя девушка попала в больницу, ее состояние неизвестно. По выписке из больницы она собирается писать заявление в полицию, говорится в сообщении.
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