Мотоциклист попал в ДТП в Прокопьевске

Очевидцы рассказали в соцсетях о том, что в Прокопьевске вновь произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Пост с информацией о произошедшем был опубликован утром 11 июля в социальной сети "ВКонтакте". Как рассказали очевидцы, в Прокопьевске вновь произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Были также опубликованы фото, на которых запечатлели последствия произошедшего. Так, на кадрах заметно, что посреди проезжей части лежит красный мотоцикл, попавший в ДТП. На земле рядом с транспортным средством сидит человек, а чуть дальше стоит легковой автомобиль, с которым, предположительно, столкнулся мотоциклист.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.
Напомним, что ранее подросток на мотоцикле пострадал при таране иномарки в Прокопьевске.