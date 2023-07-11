Мотоциклист попал в ДТП в Прокопьевске

Очевидцы рассказали в соцсетях о том, что в Прокопьевске вновь произошло ДТП с участием мотоциклиста.

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Пост с информацией о произошедшем был опубликован утром 11 июля в социальной сети "ВКонтакте". Как рассказали очевидцы, в Прокопьевске вновь произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Были также опубликованы фото, на которых запечатлели последствия произошедшего. Так, на кадрах заметно, что посреди проезжей части лежит красный мотоцикл, попавший в ДТП. На земле рядом с транспортным средством сидит человек, а чуть дальше стоит легковой автомобиль, с которым, предположительно, столкнулся мотоциклист.

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Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.