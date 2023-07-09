В Томской области в массовом ДТП погибла женщина

«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля «Nissan Tiida, 1992 года рождения. Иные участники дорожно-транспортного происшествия, в том числе четверо несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - сообщает надзорное ведомство.