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В Томской области в массовом ДТП погибла женщина

Женщина погибла, четверо детей получили ранения после серьёзной аварии в Томской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Томской области в массовом ДТП погибла женщина
© t.me/c/1556878897/120197

ДТП произошло 9 июля, около семи вечера на 10 км дороги «Стрежевой - Нижневартовск». Столкнулись три автомобиля: «Honda CR-V», «ВАЗ 2110» и «Nissan Tiida».

«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля «Nissan Tiida, 1992 года рождения. Иные участники дорожно-транспортного происшествия, в том числе четверо несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - сообщает надзорное ведомство.

На место ДТП выехал заместитель прокурора г. Стрежевого Олег Туголуков.

Причина аварии пока не установлена.

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