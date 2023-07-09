В Томской области в массовом ДТП погибла женщина
Женщина погибла, четверо детей получили ранения после серьёзной аварии в Томской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ДТП произошло 9 июля, около семи вечера на 10 км дороги «Стрежевой - Нижневартовск». Столкнулись три автомобиля: «Honda CR-V», «ВАЗ 2110» и «Nissan Tiida».
«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля «Nissan Tiida, 1992 года рождения. Иные участники дорожно-транспортного происшествия, в том числе четверо несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - сообщает надзорное ведомство.
На место ДТП выехал заместитель прокурора г. Стрежевого Олег Туголуков.
Причина аварии пока не установлена.
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