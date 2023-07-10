В Адыгее в ДТП погибли три человека

"Поступило сообщение о ДТП с тяжкими последствиями, произошедшем на участке автодороги недалеко от поселка Зарево Шовгеновского района. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, в том числе двое взрослых и один ребенок. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.