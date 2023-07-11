Пьяный водитель сбил подростков на мотоцикле в Чите

Как пишет Telegram-канал Babr Mash, водитель сбил двух подростков на мотоцикле в Чите. Один из них погиб.

Очевидцы рассказали, что серая Toyota Highlander в понедельник вечером виляла из стороны в сторону и подрезала другие автомобили. Видео с пьяным водителем оперативно выложили в местные чаты. В 23:55 водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с мотоциклом, на котором ехали двое 17-летних парней. Один из них скончался на месте ДТП, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Информацию о водителе авторы канала не сообщают.