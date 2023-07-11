Пьяный водитель сбил подростков на мотоцикле в Чите

Как пишет Telegram-канал Babr Mash, водитель сбил двух подростков на мотоцикле в Чите. Один из них погиб.
Очевидцы рассказали, что серая Toyota Highlander в понедельник вечером виляла из стороны в сторону и подрезала другие автомобили. Видео с пьяным водителем оперативно выложили в местные чаты. В 23:55 водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с мотоциклом, на котором ехали двое 17-летних парней. Один из них скончался на месте ДТП, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Информацию о водителе авторы канала не сообщают.
Ранее сообщалось, что момент смертельного ДТП с мотоциклистом на Кубани попал на видео. Авария произошла утром 10 июля в Темрюке. В полиции рассказали, что 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В июне водитель сгорел заживо в ДТП под Петербургом. В 3:40 водитель за рулем Chevrolet Lacetti вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения иномарку охватил огонь. Мужчина погиб на месте.