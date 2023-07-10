В Нигерии в результате ДТП с автобусом погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии. Об этом в понедельник сообщила нигерийская газета Punch.

По ее информации, авария произошла в воскресенье на трассе Лагос - Бадагри. При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.