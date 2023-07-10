В Казахстане перевернулся грузовик с серной кислотой

Грузовик с серной кислотой перевернулся в Курчумском районе, между селами Акбулак и Егиндыбулак на территории Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает издание YK-news.kz.

© Региональная служба коммуникаций Восточно-Казахстанской области

Согласно данным Региональной службы коммуникаций, в результате аварии разлилось около 20 т серной кислоты.

По информации СМИ, на месте происшествия предусмотрели выемку загрязненного грунта. Ближайший водный источник (родник) расположен примерно в 5 км.

Утверждается, что местные жители не пользуются указанным родником, однако эксперты все равно взяли пробы воды, чтобы убедиться в безопасности питьевого источника.

В настоящий момент выясняется причина ДТП.

В мае грузовик опрокинулся после ДТП в Москве. Кроссовер Opel врезался в заднее левое колесо грузовика. От удара грузовая машина перевернулась.