Женщина попала в ДТП из-за ежа на дороге

В Волгоградской области женщина попала в аварию, пытаясь объехать ежа, который выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает ГУ МВД России по области.

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Авария произошла в воскресенье около 22 часов в Калачевском районе. 27-летняя женщина за рулем Ford Focus двигалась со стороны поселка Пятиморск в сторону Волгограда. В какой-то момент она увидела на дороге ежа и попыталась его объехать, но не справилась с управлением.