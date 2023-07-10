Женщина попала в ДТП из-за ежа на дороге

В Волгоградской области женщина попала в аварию, пытаясь объехать ежа, который выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает ГУ МВД России по области.
Авария произошла в воскресенье около 22 часов в Калачевском районе. 27-летняя женщина за рулем Ford Focus двигалась со стороны поселка Пятиморск в сторону Волгограда. В какой-то момент она увидела на дороге ежа и попыталась его объехать, но не справилась с управлением.
Легковушка вылетела в кювет и перевернулась, в результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Как уточняет Telegram-канал Baza, девятиклассница получила тупую травму живота, ее доставили в больницу, однако госпитализация не потребовалась.
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