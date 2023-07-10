Курьер сбил коляску с ребенком и устроил драку

В Красноярске курьер службы доставки врезался в коляску с годовалым ребенком на дворовой территории, а затем устроил драку с водителем автомобиля Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «Преображенский Красноярск».

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Инцидент произошел во дворе дома на улице Петра Ломако. На видеозаписи, запечатлевшей инцидент, видно, что курьер на электровелосипеде двигался на высокой скорости по дворовой территории. На перекрестке он объехал начавший движение автомобиль Audi, а затем врезался в коляску с ребенком. В момент наезда дорогу переходили люди.

После этого молодой человек набросился с кулаками на вышедшего из-за руля водителя Audi, от столкновения с которым ему удалось уклониться.

Ребенок в результате наезда не пострадал, уточняется в Telegram-канале краевого управления МВД.