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В Темрюке мотоциклист сбил четырех человек, погибла 6-летняя девочка

На Кубани ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклистом, четыре человека пострадали. Об этом сообщает УГИБДД России по Краснодарскому краю.

На Кубани мотоциклист сбил четырех человек, погибла маленькая девочка
© Газета.Ru

Авария произошла утром 10 июля в Темрюке на улице Роза Люксембург рядом с комплексом «Военная горка». По данным полиции, 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП мотоциклиста и пешеходов, среди которых дети 6 и 8 лет, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 6-летняя девочка скончалась в больнице.

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