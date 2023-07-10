На Кубани мотоциклист сбил четырех человек, погибла маленькая девочка

На Кубани ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклистом, четыре человека пострадали. Об этом сообщает УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром 10 июля в Темрюке на улице Роза Люксембург рядом с комплексом «Военная горка». По данным полиции, 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.