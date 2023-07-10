На Кубани мотоциклист сбил четырех человек, погибла маленькая девочка

В Темрюке мотоциклист сбил четырех человек, погибла 6-летняя девочка
На Кубани ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклистом, четыре человека пострадали. Об этом сообщает УГИБДД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла утром 10 июля в Темрюке на улице Роза Люксембург рядом с комплексом «Военная горка». По данным полиции, 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП мотоциклиста и пешеходов, среди которых дети 6 и 8 лет, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 6-летняя девочка скончалась в больнице.
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