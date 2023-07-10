Спорткар Porsche разбился в крупном ДТП в Петербурге

На севере Санкт-Петербурга на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошло ДТП со спорткаром Porsche и двумя грузовиками. Видео от очевидца с места аварии опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла на 33-м километре ЗСД. В результате ДТП два человека пострадали, два большегруза перевернулись, немецкий спорткар получил серьезные повреждения. На магистрали образовалась большая пробка. По словам очевидцев, ДТП произошло после того, как водитель Porsche подрезал самосвал, говорится в сообщении.

Как уточняет «Фонтанка», в результате ДТП погиб человек, информация еще об одном погибшем уточняется. По информации издания, причиной аварии стал наезд на стоящую машину дорожников, которые вели демонтаж конструкцией и ограждений. Как рассказали очевидцы, скончался водитель грузовика с песком. Он поздно среагировал на предупреждения о дорожных работах и врезался в стоящий большегруз, а также задел проезжающую мимо Porsche.