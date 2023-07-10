Спорткар Porsche разбился в крупном ДТП в Петербурге

Жесткая авария произошла на Западном скоростном диаметром (ЗСД) под Санкт-Петербургом. Как сообщает РЕН ТВ, в аварии приняли участие легковой автомобиль и два грузовика.

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ДТП произошло в 13:30 мск. Одна из фур после столкновения перевернулась на бок — ее серьезно смяло. Кроме того, на снимках с места происшествия видна разбитая иномарка голубого центра.

«Два человека пострадали», — рассказал собеседник телеканала.

По информации Telegram-канала 112, в аварии приняли участие два грузовика и спортивный Porsche 911. Накануне на этом участке закончился ремонт дорожного покрытия — рабочие разбирали конструкции ограждений. Водитель за рулем грузового «Тонара», нагруженного песком, неверно просчитал маневр и на полной скорости въехал в грузовик дорожных служб, а после в легковой автомобиль.