МВД показало запись смертельного ДТП с мотоциклистом в Темрюке

Момент смертельного ДТП с мотоциклистом, в результате которого погиб ребенок, попал на видео. Запись опубликовало ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром 10 июля в Темрюке. В полиции рассказали, что 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.