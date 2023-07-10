$91.49-0.19100.42+0.60

МВД показало запись смертельного ДТП с мотоциклистом в Темрюке, в котором погиб ребенок

Момент смертельного ДТП с мотоциклистом, в результате которого погиб ребенок, попал на видео. Запись опубликовало ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

МВД показало запись смертельного ДТП с мотоциклистом в Темрюке
© Газета.Ru

Авария произошла утром 10 июля в Темрюке. В полиции рассказали, что 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Среди пострадавших оказались пешеходы дети 6 и 8 лет, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Позже 6-летняя девочка скончалась в больнице.

1
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости