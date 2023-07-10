МВД показало запись смертельного ДТП с мотоциклистом в Темрюке, в котором погиб ребенок
Момент смертельного ДТП с мотоциклистом, в результате которого погиб ребенок, попал на видео. Запись опубликовало ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла утром 10 июля в Темрюке. В полиции рассказали, что 36-летний водитель мотоцикла Honda сбил четырех человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Среди пострадавших оказались пешеходы дети 6 и 8 лет, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Позже 6-летняя девочка скончалась в больнице.
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