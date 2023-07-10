В ДТП погиб 30-летний ведущий шоу "Костоломы" Сергей Затворницкий

В Слюдянском районе Иркутской области на трассе "Байкал" у посёлка Утулик Слюдянского района в ДТП погиб известный бурятский шоумен Сергей Затворницкий. Об этом сообщает Telegram-канал "Информ полис".

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Отмечается, что на 141-м километре трассы автомобиль Toyota Prius, где в качестве пассажира находился Затворницкий, выбросило на встречную полосу, затем машина влетела в автовоз, перевозивший восемь иномарок из Владивостока в Красноярск. В результате ДТП шоумен получил крайне тяжелые травмы и умер в карете скорой помощи. Водитель и второй пассажир легковушки доставлены в больницу.

Водитель автовоза не пострадал, обстоятельства ДТП выясняются.

Сергею Затворницкому было всего 30 лет, но талантливого шоумена знали далеко за пределами Бурятии. Он начинал как танцор, долгие годы выступал в ансамбле "Байкал". Затем стал вести мероприятия, среди ярких проектов - шоу "Костоломы", в основе которого лежит традиционный бурятский вид спорта - разбивание хребтовой кости руками.