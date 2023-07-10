Mercedes сбил женщину и ребенка в Москве

В Москве Mercedes GLE AMG 63s сбил женщину с ребенком. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел на пересечении Новослободской и Лесной улиц.

Владелец автомобиля пытался проскочить на желтый свет. После аварии он не покинул место происшествия и попытался оказать помощь.

Уточняется, что он делал это странным образом: волочил потерявшую сознание женщину по дороге.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в одну из московских клиник. Об их состоянии пока нет данных.