В российском регионе мужчина дважды попал под колеса автомобиля

В Приморском крае мужчина дважды попал под колеса автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что наезд на пешехода совершил 27-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. После на лежащего на проезжей части мужчину наехал 38-летний водитель автомобиля Toyota Regius Ace, уточнили в ведомстве.

В результате ДТП 57-летний пешеход получил многочисленные травмы — его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.