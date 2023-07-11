Пассажирский автобус сбил инспектора ГИБДД

«Сегодня на автодороге «Семилуки-Воронеж», по предварительным данным, в следовавшем по маршруту №102 автобусе ПАЗ отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, водитель транспортного средства выехал на обочину, где допустил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы», — говорится в сообщении.

После того, как автобус сбил инспектора, ПАЗ врезался в автомобиль Nissan. По данным канала, сотрудник ДПС получил ранения различной степени тяжести. Он доставлен в больницу. Пассажиры, находившиеся в момент ДТП в автобусе, не пострадали. О состоянии находившихся в автомобиле Nissan людей ничего не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.