В Санкт-Петербурге из пассажирского автобуса вывалился двигатель

«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. Мы устанавливаем более подробно обстоятельства, как именно это произошло. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.