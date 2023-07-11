В Санкт-Петербурге из пассажирского автобуса вывалился двигатель

В Санкт-Петербурге из пассажирского автобуса во время движения вывалился двигатель. Об этом сообщает издание «Подъем».
Инцидент произошел в Кировском районе на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» заявили, что причиной происшествия стал снятый асфальт — низкопольная машина не смогла преодолеть неровность.
«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. Мы устанавливаем более подробно обстоятельства, как именно это произошло. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Как уточняет «Мегаполис», в Петербурге участились случаи возгорания «лазурных» автобусов, на прошлой неделе было три таких происшествия.