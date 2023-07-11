Водитель подрался с патрульными и покусал полицейскую собаку

Водитель укусил полицейскую собаку в США
В США водитель автомобиля покусал полицейскую собаку. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел в городе Уилмингтон, расположенном в штате Делавэр. Патрульные остановили автомобиль с мужчиной за рулем за превышение скорости. По словам полиции, водитель выскочил из машины и отказался вернуться в нее. Полицейские решили припугнуть нарушителя служебным псом, однако мужчина начал драку со стражами порядка и укусил собаку.
Водителя доставили в участок, он оказался нетрезв. Помимо собаки пострадали двое полицейских.
Американца обвинили в нахождении за рулем в нетрезвом состоянии, нападении на полицейских и служебную собаку и хулиганстве.
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