УАЗ с 50 ульями попал в ДТП, пчелы разлетелись по округе

В Башкирии от пасечника улетели пчелы после ДТП УАЗа с 50 ульями
В Башкирии УАЗ с 50 ульями перевернулся на дороге в Стерлитамакском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash, который опубликовал видео с места ДТП.
На записи видно, что грузовой автомобиль лежит на правом боку на обочине. Ульи и прочий груз, которые перевозили на прицепе, раскидан по проезжей части.
За рулем УАЗа находился 59-летний фермер, в результате аварии он не пострадал. Пчелы покинули разбитые улья и разлетелись в районе села Николаевка.
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