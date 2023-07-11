УАЗ с 50 ульями попал в ДТП, пчелы разлетелись по округе

В Башкирии УАЗ с 50 ульями перевернулся на дороге в Стерлитамакском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash, который опубликовал видео с места ДТП.

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На записи видно, что грузовой автомобиль лежит на правом боку на обочине. Ульи и прочий груз, которые перевозили на прицепе, раскидан по проезжей части.