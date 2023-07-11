Пять ошибок водителей, которые чаще всего приводят к ДТП

В первые месяцы 2023 года в России зафиксирован рост аварийности на дорогах. Число аварий с пострадавшими увеличилось, как и количество раненых и погибших в результате этих происшествий. Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие ошибки водителей наиболее часто провоцируют ДТП.

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Потеря концентрации

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Самая большая ошибка, которую допускают водители, — езда в расслабленном, усталом или сонливом состоянии, уверен эксперт.

— В расслабленном состоянии человек абсолютно не следит за дорожной ситуацией. Это враг любого водителя. Нужно на дорогу выезжать выспавшимся и неуставшим. Тогда вы в аварию не попадете, а иначе теряется концентрация, — объяснил специалист.

Игнорирование знаков

Не менее опасна и невнимательность к дорожным знакам и устройству дорожной инфраструктуры, заметил Субботин. Если человек забыл, что означает тот или иной знак либо просто не замечает их, то лучше устранить пробелы в знаниях перед выездом на дорогу, рекомендовал эксперт.

Лихачество

Не стоит совершать слишком резких маневров, если нет уверенности в своих навыках и автомобиле, заметил специалист.

— Если вы думаете, что вы — Себастьян Феттель (немецкий автогонщик, четырехкратный чемпион мира серии «Формула-1» — прим. «ВМ»), то это может быть не так. И реакция у вас не такая, и автомобиль вы так же хорошо не чувствуете. Начинаете выпендриваться, превышать скорость — случается авария, — предупредил эксперт.

Кроме того, нужно быть внимательным к другим участникам движения. Например, по мнению специалиста, лучше уступать тем, кто пытается перестроиться со второстепенной дороги. Несмотря на то что правила этого не требуют, в противном случае может случиться авария: выезжающий со второстепенной дороги человек может просто не заметить водителя на главной дороге, пояснил Субботин.

Игнорирование погоды

Когда водитель не учитывает дорожную ситуацию (прежде всего погодные условия), это может привести к проблемам, уверен специалист.

— Если видите, что холодно или гололед, не нужно куда-то нестись. При выезде из леса на ветер тоже не нужно ехать слишком быстро. Шины перед сезоном также желательно менять вовремя, — посоветовал Субботин.

Разговоры за рулем