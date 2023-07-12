$90.50-0.9999.68-0.74

В Нижегородской области произошло массовое ДТП с семью грузовиками

В Воротынском районе Нижегородской области на трассе М-7 произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей и легковой машины. Об этом сообщается в Telegram-канале nn.ru.

В Нижегородской области произошло массовое ДТП
© МВД РФ по Нижегородской области

Массовая авария произошла утром на 548-м километре федеральной трассы. На этом участке проводятся ремонтные работы и организовано реверсивное движение. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в большегрузный MAN, после чего грузовики проехали вперед и протаранили стоящие машины, среди которых Mitsubishi Fuso, «ГАЗон», «ГАЗель», Hyundai, Kia и Mazda.

В аварии пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Травму получил 16-летний молодой человек, 42-летняя женщина и двое мужчин — водителей большегрузов. Один из них оказался зажатым в кабине.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости