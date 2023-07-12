В Нижегородской области произошло массовое ДТП

В Воротынском районе Нижегородской области на трассе М-7 произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей и легковой машины. Об этом сообщается в Telegram-канале nn.ru.

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Массовая авария произошла утром на 548-м километре федеральной трассы. На этом участке проводятся ремонтные работы и организовано реверсивное движение. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в большегрузный MAN, после чего грузовики проехали вперед и протаранили стоящие машины, среди которых Mitsubishi Fuso, «ГАЗон», «ГАЗель», Hyundai, Kia и Mazda.