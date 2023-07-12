В Ленинградской области груженый самосвал врезался в магазин

Информация о ДТП поступила около 9:35 утра в среду. Самосвал МАЗ, груженный землей, задел припаркованный внедорожник Chevrolet Niva и протаранил крыльцо здания, а также повредил фасад. На кадрах с последствиями инцидента видно, что от удара в магазине разбился холодильник с товаром. Травмы получил водитель грузовика, его достали из кабины пожарные.