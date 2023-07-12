В Ленинградской области груженый самосвал врезался в магазин

В Ленинградской области груженый самосвал протаранил магазин
В городе Пикалево Ленинградской области груженый самосвал врезался в фасад магазина «Магнит», сообщает 47news.ru.
Информация о ДТП поступила около 9:35 утра в среду. Самосвал МАЗ, груженный землей, задел припаркованный внедорожник Chevrolet Niva и протаранил крыльцо здания, а также повредил фасад. На кадрах с последствиями инцидента видно, что от удара в магазине разбился холодильник с товаром. Травмы получил водитель грузовика, его достали из кабины пожарные.
Полиция начала проверку по факту ДТП, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В результате ДТП водитель грузового автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Других пострадавших нет», — отмечается в сообщении полиции.
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