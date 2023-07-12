В Ленинградской области груженый самосвал врезался в магазин

По данным канала, самосвал зацепил «Ниву» и частично разрушил крыльцо магазина. Люди, находившиеся в супермаркете, не пострадали. Водитель «Нивы» также не получил серьезных травм.

На прошлой неделе мусоровоз протаранил магазин в Челябинской области. Водителю грузовика стало плохо, он остановил авто на проезжей части и позже был госпитализирован. Отогнать грузовик решил его помощник, но он не справился с управлением и мусоровоз врезался в витрину. Позже выяснилось, что у помощника нет водительских прав.