Грузовик протаранил на светофоре 10 машин на Волоколамском шоссе

Крупное ДТП с участием грузовика произошло в среду, 12 июля на Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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Из-за технической неисправности грузовика он протаранил 10 стоящих на светофоре машин. Авария произошла примерно в 17:00 по московскому времени. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение затруднено, но пострадавших при аварии нет, передает ТАСС.

До этого два легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД. Одна из машин работала в таксопарке.

В этот же день два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 21-го километра МКАД.