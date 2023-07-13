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В Ленинградской области водитель Audi избил пешехода, мешавшего объехать пробку по тротуару

В городе Кудрово Ленинградской области мужчина мешал водителям объезжать пробку по тротуару. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Водитель избил пешехода, мешавшего объехать пробку по тротуару
© Газета.Ru

«На проспекте Строителей случилась авария — особо торопливые ребята решили проскочить ее по пешеходной дорожке. Это сильно не понравилось гуляющему с собакой парню, который встал у них на пути», — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина останавливал автомобили и беседовал с автомобилистами. Владелец Audi во время разговора опрокинул общественника на землю, ударил ногой и уехал.

О том, обратился ли мужчина в правоохранительные органы, не сообщается.

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