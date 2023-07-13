Бирюков: Более половины работ по замене асфальта в Москве завершено
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства с апреля 2023 года заменили более 13 млн кв. м асфальта. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, ул. Нижегородская, Пяловская, Таманская, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 млн кв. м асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 млн «квадратов», - сказал Бирюков.
Он отметил, что замена асфальта проводится для того, чтобы убрать образовавшуюся из-за износа колейность. «Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, ул. Академика Анохина и Новочеркасском бульваре. Ремонт проводим с применением современных технологий, используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 млн тонн смеси», - добавил заместитель мэра.