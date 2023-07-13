Бирюков: Более половины работ по замене асфальта в Москве завершено

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства с апреля 2023 года заменили более 13 млн кв. м асфальта. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, ул. Нижегородская, Пяловская, Таманская, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 млн кв. м асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 млн «квадратов», - сказал Бирюков.