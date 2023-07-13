Упавший с электросамоката ребенок впал в кому

В Подмосковье 13-летний мальчик упал с электросамоката и впал в кому. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

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Известно, что во время падения с электросамоката подросток получил тяжелые травмы.

По данным источника, трагедия случилась вечером 12 июля в селе под Одинцово. При падении с электросамоката мальчик получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Также у госпитализированного диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.

В настоящее время подросток находится в коме первой степени.