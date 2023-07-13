Упавший с электросамоката ребенок впал в кому

В Подмосковье ребенок упал с электросамоката и впал в кому
В Подмосковье 13-летний мальчик упал с электросамоката и впал в кому. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Известно, что во время падения с электросамоката подросток получил тяжелые травмы.
По данным источника, трагедия случилась вечером 12 июля в селе под Одинцово. При падении с электросамоката мальчик получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Также у госпитализированного диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.
В настоящее время подросток находится в коме первой степени.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства случившегося.