Пьяная компания разбила Porsche и сняла аварию на видео

В Иркутске нетрезвая компания попала в ДТП на Porsche, один из молодых людей снял аварию на видео. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ДТП 38RUS».

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На записи видно, как черный кроссовер Porsche набирает скорость, подпрыгивает на «лежачем полицейском» и попадает в аварию. По данным канала, ДТП произошло около 4 часов утра на улице Баумана. Отмечается, что пассажиры выбрались из машины и не стали покидать место аварии, а прибывшие сотрудники полиции не стали никого задерживать, поскольку никто из пьяной компании не сознался, кто был за рулем.