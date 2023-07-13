Пьяная компания разбила Porsche и сняла аварию на видео

В Иркутске пьяная компания устроила аварию на Porsche и сняла ее на видео
В Иркутске нетрезвая компания попала в ДТП на Porsche, один из молодых людей снял аварию на видео. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ДТП 38RUS».
На записи видно, как черный кроссовер Porsche набирает скорость, подпрыгивает на «лежачем полицейском» и попадает в аварию. По данным канала, ДТП произошло около 4 часов утра на улице Баумана. Отмечается, что пассажиры выбрались из машины и не стали покидать место аварии, а прибывшие сотрудники полиции не стали никого задерживать, поскольку никто из пьяной компании не сознался, кто был за рулем.
Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль был без госномеров, а водитель с места дорожной аварии сбежал, пишет irkutskmedia.ru. Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Полицейские устанавливают предыдущих владельцев автомобиля и водителя, который был за рулем во время происшествия. Разбитый кроссовер эвакуирован на спецстоянку.