Огненное ДТП со взрывами произошло в Москве

В Москве на Рябиновой улице произошла серьезная авария, в результате которой загорелись транспортные средства. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

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Грузовик на большой скорости врезался в поворачивающую под эстакадой фуру. От столкновения грузовик тут же загорелся, после чего последовало несколько взрывов.

По предварительной версии, у одной из машин взорвался бензобак. На месте работают экстренные службы.