$90.18-0.45100.68+0.79

Shot: в Москве на Рябиновой улице грузовик врезался в фуру под эстакадой и загорелся

В Москве на Рябиновой улице произошла серьезная авария, в результате которой загорелись транспортные средства. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Огненное ДТП со взрывами произошло в Москве
© Телеграм-канал «Новости Москвы»

Грузовик на большой скорости врезался в поворачивающую под эстакадой фуру. От столкновения грузовик тут же загорелся, после чего последовало несколько взрывов.

По предварительной версии, у одной из машин взорвался бензобак. На месте работают экстренные службы.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости