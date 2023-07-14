Огненное ДТП со взрывами произошло в Москве

Shot: в Москве на Рябиновой улице грузовик врезался в фуру под эстакадой и загорелся
В Москве на Рябиновой улице произошла серьезная авария, в результате которой загорелись транспортные средства. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.
Грузовик на большой скорости врезался в поворачивающую под эстакадой фуру. От столкновения грузовик тут же загорелся, после чего последовало несколько взрывов.
По предварительной версии, у одной из машин взорвался бензобак. На месте работают экстренные службы.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
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