Поезд столкнулся с фурой пива в Северной Осетии

Грузовик выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом в Северной Осетии, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по РСО-Алании.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 8.00 на перегоне Муртазово – Эльхотово.

«Водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №34 Москва – Владикавказ. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - пояснили в МЧС.

В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован, помощь потребовалась и пассажиру поезда. Также была повреждена контактная сеть и возможна задержка в пути для трех пассажирских поездов.

По словам очевидцев, фура была загружена бочками с пивом и поезд «протащил» ее по железнодорожным путям. На кадрах, опубликованных Ura.ru, один из пассажиров поезда Москва – Владикавказ рассказал о том, что до места назначения они не доехали всего 60 километров.

«Бочки с пивом валяются», - отметил он, показав поврежденный грузовик.

При этом поезд с рельсов не сошел.