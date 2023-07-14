Поезд столкнулся с фурой пива в Северной Осетии
Грузовик выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом в Северной Осетии, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по РСО-Алании.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 8.00 на перегоне Муртазово – Эльхотово.
«Водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №34 Москва – Владикавказ. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - пояснили в МЧС.
В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован, помощь потребовалась и пассажиру поезда. Также была повреждена контактная сеть и возможна задержка в пути для трех пассажирских поездов.
По словам очевидцев, фура была загружена бочками с пивом и поезд «протащил» ее по железнодорожным путям. На кадрах, опубликованных Ura.ru, один из пассажиров поезда Москва – Владикавказ рассказал о том, что до места назначения они не доехали всего 60 километров.
«Бочки с пивом валяются», - отметил он, показав поврежденный грузовик.
При этом поезд с рельсов не сошел.
Ранее в псковском поселке Идрица поезд переехал легковую машину. Жертвами ДТП стали пассажиры Volkswagen - подростки 2005 и 2003 годов рождения. Водитель и еще один пассажир 2005 года рождения попали в больницу с травмами различной степени тяжести.