В Белгороде взорвался автомобиль

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в автомобиле, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.
По его словам, угрозы для соседних домов нет. Следственные органы выясняют причины случившегося. В случае необходимости пострадавшие будут направлены на лечение в Москву, уточнил губернатор.
На кадрах с места происшествия видно, что у легкового автомобиля поврежден порог в районе водительского места. Дверь машины пробита осколками.