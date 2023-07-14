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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрыве автомобиля в городе

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в автомобиле, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде взорвался автомобиль
© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков.

По его словам, угрозы для соседних домов нет. Следственные органы выясняют причины случившегося. В случае необходимости пострадавшие будут направлены на лечение в Москву, уточнил губернатор.

На кадрах с места происшествия видно, что у легкового автомобиля поврежден порог в районе водительского места. Дверь машины пробита осколками.

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