Электрический концепт Hyundai RN22e не вписался в поворот на Фестивале скорости

Ioniq 5 N 2024 года должен был стать хедлайнером Hyundai на Фестивале скорости в Гудвуде в этом году, где кроссовер мощностью 641 л.с. дебютировал во всем мире. Но прошлогодний концепт RN22e на базе Ioniq 6 сделал все возможное, чтобы затмить своего брата в четверг утром, эффектно врезавшись в тюки сена.

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На крутом левом повороте в конце прямой, проходящей мимо Гудвуд-Хауса, и на глазах у сотен зрителей, наблюдающих лично, и тысяч других, наблюдающих за действием в Интернете, RN22e пахал прямо вперед, разбрасывая солому и пыль во все стороны. К сожалению, основная официальная камера Гудвуда, отслеживающая действие, была настолько сильно увеличена на RN, что неясно, была ли другая причина аварии, помимо слишком большой скорости в повороте, потому что водитель слишком поздно прекратил торможение.

Современные электромобили обманчиво быстры благодаря своей огромной выходной мощности, фантастическому ускорению и отсутствию звуковой драмы, и, конечно же, они намного тяжелее, чем быстрые автомобили с ДВС, поэтому легко представить, как водитель попал в беду, особенно если он не был знаком с курсом. Hyundai говорит, что двухмоторная концепция качения генерирует комбинированный крутящий момент 577 л.с. и 740 Нм, чего достаточно на узком участке асфальта с такими крутыми поворотами.

Пробеги по четвергам предназначены только для демонстрации и не рассчитаны по времени, как более поздние забеги. Но кто-то явно забыл сказать водителю, чтобы он успокоился. Я поднимался в гору несколько раз, и каждый раз приходилось взвешиваться, чтобы ехать достаточно быстро, чтобы развлечь толпу, и достаточно медленно, чтобы не развлекать всех, врезаясь выйти и сделать задницу себя и беспорядок бесценной машины.