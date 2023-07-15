В Краснодарском крае грузовик протаранил автобус
На 91-м километре трассы «Краснодар - Ейск» грузовик протаранил рейсовый автобус. Об этом сообщили в Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в субботу утром, 15 июля, в Брюховецком районе. По информации пресс-службы, водитель зерновоза выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.
В результате аварии пострадали 19 человек из 41 человека, находившихся в тот момент в автобусе. Двоих из них спасти не удалось, а еще семь пришлось госпитализировать. В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Днем ранее стало известно, что в Северной Осетии скорый пассажирский поезд Москва — Владикавказ протаранил фуру, перевозившую бочки с пивом. По данным регионального МЧС, в аварии пострадали два человека.