Четыре человека получили ранения в ДТП в Челябинске

«В г. Челябинске около дома 2а по Копейскому шоссе, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo с кроссовером Kia Sportage. В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Volkswagen Polo, девочки 2018 года рождения, 2011 года рождения и 2009 года рождения, а также женщина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.