Четыре человека получили ранения в ДТП в Челябинске

В Челябинске при столкновении Kia и Volkswagen пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Копейском шоссе в Челябинске. Об этом сообщает в пресс-служба ГИБДД по городу. Авария произошла рано утром 15 июля.
«В г. Челябинске около дома 2а по Копейскому шоссе, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo с кроссовером Kia Sportage. В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Volkswagen Polo, девочки 2018 года рождения, 2011 года рождения и 2009 года рождения, а также женщина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Госпитализирован один ребенок, остальным назначено амбулаторное лечение. О том, что стало причиной автомобильной аварии, не сообщается.
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