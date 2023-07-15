В ДТП из-за пьяного водителя в Волгоградской области погиб полицейский
Смертельная авария произошла накануне вечером в Урюпинске.
В 20.15 в пятницу 53-летний водитель машины «Шевроле Лачетти» ехал по улице Большой Мушкетовской со стороны Казачьей в сторону Пролетарского переулка. Напротив дома № 78 он грубо нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора ДПС. В этот момент полицейский на личном авто возвращался со службы домой с 27-летним коллегой.
В результате ДТП 27-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался на месте, а водителя доставили в больницу. Водитель иномарки и его 12-летний пассажир получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, медосвидетельствование показало, что виновник ДТП был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Семьям погибшего и пострадавшего правоохранителей будет оказана необходимая помощь.