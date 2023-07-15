В ДТП из-за пьяного водителя в Волгоградской области погиб полицейский

В 20.15 в пятницу 53-летний водитель машины «Шевроле Лачетти» ехал по улице Большой Мушкетовской со стороны Казачьей в сторону Пролетарского переулка. Напротив дома № 78 он грубо нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора ДПС. В этот момент полицейский на личном авто возвращался со службы домой с 27-летним коллегой.