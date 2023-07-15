В Тамбовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Мичуринском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа, погибли два человека. Об этом 15 июля сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД .

«В ДТП погибли водитель и один из пассажиров Hyundai Solaris , два других пассажира и водитель автомобиля Камаз получили ранения», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что на Кубани в результате ДТП погибли три человека. Там автобус, который перевозил 41 пассажира, столкнулся с грузовиком. В результате также пострадали 17 человек, из которых 7 были госпитализированы.