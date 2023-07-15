Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани вертолетами транспортируют в Краснодар

Два вертолета санитарной авиации направили из Краснодара в Брюховецкий район Кубани, где сегодня произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом и зерновозом. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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- Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте ЧП. Одного пациента в настоящее время перевозят в первую краевую клиническую больницу. Двоих пациентов готовят к транспортировке вертолетами санавиации, - говорится в сообщении.

На вертолетах в Брюховецкий район отправились шесть врачей. Одному из пострадавших, который находится в тяжелом состоянии, врачи из Краснодарской краевой клинической больницы №1 проводят операцию на месте.