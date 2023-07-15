СМИ: Появились подробности крупного ДТП на Минском шоссе
В крупном ДТП на 19-м километре трассы «М-1 Беларусь» пострадали три человека. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении, — говорится в сообщении.
Сейчас все три пострадавших госпитализированы, передает РИА Новости.
ДТП, о котором идет речь, произошло 15 июля. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб столицы.
Еще одно ДТП в столице произошло в районе дома 27к1 на Ломоносовском проспекте. Там легковушка сбила женщину, переезжавшую дорогу на электросамокате на красный сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.