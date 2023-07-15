СМИ: Появились подробности крупного ДТП на Минском шоссе

В крупном ДТП на 19-м километре трассы «М-1 Беларусь» пострадали три человека. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

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— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении, — говорится в сообщении.

Сейчас все три пострадавших госпитализированы, передает РИА Новости.

ДТП, о котором идет речь, произошло 15 июля. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб столицы.