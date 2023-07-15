Подросток взял машину у отца и врезался в автобусную остановку в Химках

В подмосковных Химках 15-летний подросток угнал автомобиль у отца, после чего врезался в автобусную остановку, сообщает в Telegram пресс-служба МВД России. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтом. Двоим из них потребовалась госпитализация. По факту произошедшего проводится проверка.

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Сегодня возле дома 8 на улице Ивановская микрорайона Новогорск в Химках несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы. Двое из них госпитализированы, — говорится в сообщении МВД.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае маршрутка, следовавшая из Симферополя в Латвию, врезалась в столб. По данным МВД, всего в результате аварии пострадали двое пассажиров. В микроавтобусе находились 14 человек.