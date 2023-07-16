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В Подмосковье задержали водителя, сбившего пешеходов

Полиция задержала водителя, который совершил смертельное ДТП в Электростали и сбежал. Подозреваемого поймали по горячим следам. Об этом сообщили в МВД, передает ТАСС.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшем утром 16 июля на проспекте Ленина в городе Электросталь», - сказала представитель МВД Ирина Волк.

Она привела подробности ДТП. Водитель легковой машины наехал на пожилых людей, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Он не стал останавливаться и скрылся с места ДТП.

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Женщина умерла от травм, мужчину госпитализировали.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого «с внешними признаками опьянения». Его остановили в Электростали, во дворе дома на Первомайской улице. Сейчас автомобилист находится в отделе полиции.

Видео с места ДТП появилось в интернете. На кадрах видно, что машина сбила потерпевших на большой скорости – от удара их вещи отлетели на несколько метров.

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