Карьерный самосвал раздавил легковушку с людьми под Мурманском

В Мурманской области 180-тонный карьерный самосвал раздавил УАЗ, попавший в его «слепую зону». Погибли два человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Об инциденте сообщает издание «СеверПост».

© Telegram / «Мурманск ДТП ЧП»

Инцидент произошел в Ковдоре накануне вечером в одном из карьеров.

На предприятии рассказали, что водитель самосвала Caterpillar грузоподъемностью 180 тонн задним ходом подъезжал к экскаватору для погрузки. При движении грузовик наехал на УАЗ, находящийся в слепой зоне».

В УАЗе были заместитель начальника экскавации и геомеханик геологического управления. Оба погибли

Фото с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП». На кадрах видно, что колесо самосвала полностью сплющило УАЗ – шансов выжить у находившихся в салоне не было.