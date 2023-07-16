Карьерный самосвал раздавил легковушку с людьми под Мурманском
В Мурманской области 180-тонный карьерный самосвал раздавил УАЗ, попавший в его «слепую зону». Погибли два человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Об инциденте сообщает издание «СеверПост».
Инцидент произошел в Ковдоре накануне вечером в одном из карьеров.
На предприятии рассказали, что водитель самосвала Caterpillar грузоподъемностью 180 тонн задним ходом подъезжал к экскаватору для погрузки. При движении грузовик наехал на УАЗ, находящийся в слепой зоне».
В УАЗе были заместитель начальника экскавации и геомеханик геологического управления. Оба погибли
Фото с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП». На кадрах видно, что колесо самосвала полностью сплющило УАЗ – шансов выжить у находившихся в салоне не было.
В прошлом году в Туве БелАЗ 7555В рухнул с отвала. Водитель погиб.