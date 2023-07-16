В Пермском крае произошло крупное ДТП на трассе

"16 июля в 16:45 (14:45 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в Большесосновском муниципальном округе на 13-м км автодороги Большая Соснова - Частные произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автотранспортных средств. <…> К сожалению, в результате ДТП имеются погибшие и пострадавшие", - сообщили в управлении.