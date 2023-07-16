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В Пермском крае произошло крупное ДТП на трассе

Четыре транспортных средства столкнулись на дороге в Большесосновском муниципальном округе Пермского края. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по краю.

В Пермском крае произошло крупное ДТП на трассе
© РИА Новости

"16 июля в 16:45 (14:45 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в Большесосновском муниципальном округе на 13-м км автодороги Большая Соснова - Частные произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автотранспортных средств. <…> К сожалению, в результате ДТП имеются погибшие и пострадавшие", - сообщили в управлении.

Подробности происшествия уточняются. Для оказания помощи пострадавшим к месту аварии привлечены силы и средства от МЧС России.

По предварительной информации МЧС, на дороге столкнулись фура, два легковых автомобиля и мотоцикл.