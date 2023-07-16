В Москве произошло ДТП с участием автомобиля и мотоциклистов
В Москве таксист при повороте врезался в двух мотоциклистов. Обоих пришлось госпитализировать, сообщает столичная прокуратура.
ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова, возле дома 32.
«По предварительной информации, водитель автомобиля такси при повороте налево не уступил дорогу движущимся мотоциклам», - заявили в прокуратуре.
Оба мотоциклиста госпитализированы.
Видео аварии появилось в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. На кадрах видно, что таксист неожиданно резко повернул на встречную полосу и подставил правый бок движущимся на полной скорости мотоциклам. У водителей двухколесного транспорта не было шанса среагировать на опасность. От мощного удара обоих перебросило через такси.
О состоянии пострадавших пока не известно.
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