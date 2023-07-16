В Москве произошло ДТП с участием автомобиля и мотоциклистов

В Москве таксист при повороте врезался в двух мотоциклистов. Обоих пришлось госпитализировать, сообщает столичная прокуратура.

Видео аварии появилось в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. На кадрах видно, что таксист неожиданно резко повернул на встречную полосу и подставил правый бок движущимся на полной скорости мотоциклам. У водителей двухколесного транспорта не было шанса среагировать на опасность. От мощного удара обоих перебросило через такси.