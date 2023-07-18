На Кубани на трассе М-4 произошло массовое ДТП

"Массовое ДТП на М-4 "Дон" в Горячем Ключе: столкнулись 7 легковых автомобилей, большегруз и бензовоз. Предварительно установлено, что в 23:45 мск 17 июля водитель грузовика DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась еще с четырьмя попутными автомобилями. Большегруз DAF продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз", - говорится в сообщении.